TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Yeni kabine kim? Kimler bakan oldu? Yeni kabinede kim bakan oldu? Kabine açıklandı mı?

Yeni kabine kim? Kimler bakan oldu? Yeni kabinede kim bakan oldu? Kabine açıklandı mı? Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.

YENİ KABİNE KİM?

Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandığa tercihini demokratik usullerle yansıtan vatandaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Sevincimizi paylaşan, bugünkü göreve başlama törenine katılan devlet başkanlarına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

"MİLLETİMİZDEN İKİ KEZ GÜVENOYU ALMANIN BAHTİYARLIĞI İÇERİSİNDEYİZ"

14 gün arayla sandıktan milletimizden iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Tüm bunların bize aynı zamanda çok büyük sorumluluklar yüklediğini biliyoruz. Yeni Kabine'yi açıklamadan önce eski Kabine'de yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi yeni Kabine üyelerimizi açıklamak istiyorum."

İŞTE YENİ KABİNE;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu