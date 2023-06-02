28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan aday Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrildi. Arama motorlarında ise Yeni kabine açıklandı mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine ne zaman belli olacak? soruları aratılıyor.

Yeni kabine açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden zaferle ayrılması sonrasında gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Yeni kabine açıklandı mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine ne zaman belli olacak?

YENİ KABİNE AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden zaferle ayrılması sonrasında gözler açıklanacak yeni Kabine'ye çevrilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi mazbatasını aldıktan sonra saat 22.00 gibi yeni Kabine'yi açıklayabileceğini ifade etti. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz katıldığı canlı yayında konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yarın milletvekillerinin yemin edeceğini belirten Yavuz, "Sonraki gün cumhurbaşkanımız mazbatasını aldıktan sonra yemin edecek. Cumartesi mazbata ve yemin olacak. Akşam saatlerinde 22.00 gibi düşünülüyor. Yeni kabine açıklanacak" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU CHP'DEN BOL MİKTARDA VEKİL KONTENJANI AÇTI"

Yavuz sözlerine şöyle devam etti; "Meclis'teki tablo çok parçalı bulutlu. Onu öngörmek de çok zor. Partiler büyük oranda parti gibi davranmadı. İlke bazlı bir uzlaşma zemininde işler ilerlemedi. Al gülüm ver gülüm hesabı üzerinden bir birliktelik oluşturuldu. Hesap şu idi; Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacaktı, parti genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ve partilerden bakanlar olacaktı. Bunun karşılığında da Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den bol miktarda milletvekili kontenjanı açtı o partilere.

"MİLLET İTTİFAKI'NDAN HİÇBİR GENEL BAŞKAN YOK MECLİS'TE"

Bugün geldiğimiz noktada, cumhurbaşkanlığı yok, dolayısıyla bakanlık yok, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yok ama CHP'nin bir takım milletvekili kadroları da gitmiş oldu. TBMM'de tarihte ilk kez genel başkanların hiçbirisi yok. Cumhur İttifakı'nın partilerinin liderlerini kast etmiyorum. Ama Millet İttifakı'nın partilerinin hiçbirisinin genel başkanı Meclis'te değil. Tüm bunlara baktığımızda Meclis'te de çok sıcak siyasal gündemler bizi beklediğini (Millet İttifakı'na ilişkin) söylememiz mümkün."