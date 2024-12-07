Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul oldu. 7 Aralık 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir, Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul oldu.

İşte karar:

1968 yılında Siirt'te dünyaya gelen Oğuzhan Ertuğrul, üniversite hayatına Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde başladı.

Mezun olduktan bir yıl sonra Dışişleri Bakanlığı'nda kariyerine başlayan Oğuzhan Ertuğrul, 2000 yılına kadar Dışişleri Bakanlığı NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığı'nda 2. Katip ve ardından 2002 yılına kadar Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanlığı'nda 2.Katip ve Başkatiplik görevlerinde yer aldı.

2002-2006 yılları arasında Washington Büyükelçiliği'nde Başkatip ve Müsteşarlık görevlerine getirilen Oğuzhan Ertuğrul, 2008 yılına kadar Amerika Genel Müdür Yardımcılığı'nda Şube Müdürü olarak kariyerine devam etti.

2012 yılına kadar NATO Daimi Temsilciliği Birinci Müsteşarı olarak görev yapan Oğuzhan Ertuğrul, sonrasında bir yıl boyuncaNATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığı'nda Daire Başkanlığına atandı.

2013 yılından itibaren 4 sene boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda elçi unvanıyla NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcısı olan Ertuğrul, bu görevinin ardından Güney Asya İkili İlişkiler Genel Müdürlüğüne görevlendirildi.