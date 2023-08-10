Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni İzmir Valisi Süleyman Elban nereli, kaç yaşında? İzmir Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni İzmir Valisi Süleyman Elban nereli, kaç yaşında? İzmir Valisi kim oldu?

İZMİR VALİSİ KİM OLDU?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

İzmir Valisi Süleyman Elban oldu.

İZMİR VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN KİMDİR?

Süleyman Elban (6 Haziran 1969, Kırşehir), Türk bürokrat. 10 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İzmir valiliğine atanmıştır. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Eskişehir Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başladı. Havsa, Yakakent, Karakoçan Kaymakamlıkları, Mahalli İdareler Gn. Md. Şube Müdürlüğü, Mahalli İdareler Gn. Md. Daire Başkanlığı, Mahalli İdareler Gn. Md. Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Bilecik Valiliğine atanmıştır. 2017 yılı Haziran ayında yayımlanan kararname ile Ağrı valiliğine atandı. 10 Ağustos 2023 tarihli T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İzmir valiliğine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: