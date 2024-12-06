Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız AtandıYeni İstanbul İl Emniyet Müdürü kim oldu? İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte yeni emniyet müdürleri atandı. Kararla birlikte 6 ile yeni emniyet müdürü de atandı. Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü kim oldu? İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir?

ATAMA KARARLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınırken yerine ise Selami Yıldız atandı.

İşte yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü kararı:



YENİ İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Selami Yıldız, eğitim hayatına 1986 yılında Ankara Polis Koleji'ni bitirerek başlamış, ardından 1990 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuştur. Yıldız ilk görevi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır.

Kariyerine İstanbul'da devam eden Yıldız, 1994 yılında Kars Emniyet Müdürlüğü'ne atanarak 2. Bölge Şark Hizmeti görevini üstlenmiştir. Ardından 1996-1997 yıllarında Ardahan'da görev yapmış, tekrar İstanbul'a dönerek çeşitli birimlerde görev almıştır.

Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptığı dönemde yurt dışı tecrübesi kazanan Yıldız, ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulunmuştur.

2008 yılında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Yıldız, burada elde ettiği başarılarla dikkat çekmiştir. 2011 yılında 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi eden Yıldız, İstanbul'da çeşitli birimlerin başında çalıştıktan sonra 2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü unvanını kazanmıştır.

Selami Yıldız, 2017 yılında Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmış ve burada da başarılı bir görev süresi geçirmiştir. 2023 yılında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Yıldız, İstihbarat Başkanlığı sürecinde önemli operasyonlara imza atmıştır.