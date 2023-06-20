Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Bu noktada gözler asgari ücret oranı kadar artacak olan kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primlerine çevrildi. Peki, Yeni işsizlik maaşı tutarı belli oldu! Yeni İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2023? En düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem tüm detaylar.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için bu sabah 3. toplantısını gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yeni asgari ücret açıklandı. Asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu. Peki, Yeni işsizlik maaşı tutarı belli oldu! Yeni İşsizlik maaşı ne kadar oldu 2023? En düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar…

YENİ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez toplandı ve yılın ikinci çeyreğinde geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler asgari ücrete gelen zam oranı kadar değişecek olan maaşlara çevrildi. İşte yeni işsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı ve çok daha fazlasına ait detaylar.

EN DÜŞÜK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük zam sonrasında en düşük 3 bin 972 TL olan işsizlik maaşı, 5 bin 362 TL'ye yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı 10 bin 731 lira olacak.