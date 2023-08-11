Yeni İŞKUR Genel Müdürü kim oldu? Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş kimdir?

Yeni İŞKUR Genel Müdürü 11 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete kararları ile belli oldu. Peki, Yeni İŞKUR Genel Müdürü kim? Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş kimdir?

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ SAMET GÜNEŞ KİMDİR?

Doğum Yeri: Kırcaali

Doğum Tarihi: 22.08.1982

Öğrenim: Ankara Hacettepe Üniversitesi, Lisans, Kamu Yönetimi

Yabancı Dil: İngilizce

Medeni Durumu: Evli

Özgeçmiş:

1982 yılında Kırcaali'de doğan GÜNEŞ; ilk, orta ve lise eğitimini Bursa'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde lisans derecesini aldı.

2006 yılında Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünde Sosyal Yardım Uzman Yardımcısı olarak başladığı çalışma hayatında, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanlığı, 2013 yılında Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünde Ar-Ge Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2020 yılında Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan GÜNEŞ, Haziran 2023 tarihinden itibaren İŞKUR'da Genel Müdür V. olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Kamu görevi boyunca sosyal ve kültürel alanda birçok önemli projede aktif olarak hizmet veren GÜNEŞ; Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) Projesinde göstermiş olduğu başarıdan dolayı Devlet Bakanı Sn. Hayati YAZICI tarafından takdirname ile taltif edildi. Özellikle sosyal yardımlar ve politikalar, yoksullukla mücadele alanlarında ulusal ve uluslararası birçok çalışmayı koordine ederek Dünya Bankası, IMF ve OECD ile birlikte yürütülen çalışmalarda ülkemizi katılımcı ve delege düzeylerinde temsil etti. Ayrıca toplum yararına programlar, kısa çalışma ödeneği, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, dijital dönüşüm, kişisel verilerin korunması ve iş gücü piyasası alanlarında düzenlenen proje ve araştırmalarda rol alan GÜNEŞ'in çeşitli hakemli dergiler ve süreli yayınlarda yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

İyi düzeyde İngilizce bilen GÜNEŞ, evli ve bir çocuk babasıdır.