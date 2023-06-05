Yeni iPhone fiyatları ne kadar oldu? Zamlı iPhone fiyatları 2023

Dünyanın birçok noktasında sabit fiyat politikasıyla çalışan Apple, Türkiye'de 2023 yılının içinde üçüncü zam geçişini yaptı. Peki Yeni iPhone fiyatları ne kadar oldu? İşte Zamlı iPhone fiyatları 2023

Yeni iPhone fiyatları! Dünyanın birçok noktasında sabit fiyat politikasıyla çalışan Apple, Türkiye'de 2023 yılının içinde üçüncü zam geçişini yaptı. Peki Yeni iPhone fiyatları ne kadar oldu? İşte Zamlı iPhone fiyatları 2023 haberimizde...

IPHONE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Apple Türkiye'nin resmi sitesinde yayınladığı verilere göre yeni fiyatlar şöyle:

iPhone 14 Pro Max 1 TB: 67 bin 999 lira

iPhone 14 Plus: 41 bin 999 lira

iPhone 14 Pro: 48 bin 999 lira

iPhone 14 Pro Max: 52 bin 999 lira

iPhone 13: 31 bin 999 lira

iPhone 12: 28 bin 999 lira

Son olarak Mayıs 2023'te fiyat artışına giden Apple, başta iPhone olmak üzere Türkiye'de satışa sunduğu ürünlere zam yaptı. Apple'ın internet sitesindeki fiyatlara göre en yüksek kapasiteli iPhone'un fiyatı 68 bin lira oldu.