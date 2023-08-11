Yeni İller Bankası Genel Müdürü kim oldu? İller Bankası Genel Recep Türk kimdir?

Yeni İller Bankası Genel Müdürü 11 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete kararları ile belli oldu. Peki, Yeni İller Bankası Genel Müdürü kim? İller Bankası Recep Türk kimdir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2000 yılında T. Halk Bankası A.Ş.' de başladığı meslek hayatına Müfettiş, Ticari - KOBİ Pazarlama Bölüm Müdürü, Ticari Şube Müdürü ve Gaziantep Bölge Koordinatörü olarak devam etti. Ocak 2015'te Bankamızda göreve başlayan Türk, Bölge Yöneticisi ve Bölüm Başkanı olarak, Kasım 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında ise Kredi Risk İzleme, Tasfiye ve Hukuk Grup Başkanı olarak görev yaptı. Nisan 2021 tarihinden itibaren Kredi Risk İzleme ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Recep Türk, 11 Ağustos Cuma günü Resmi Gazete kararları ile Yeni İller Bankası Genel Müdürü oldu.