Yeni Iğdır İl Emniyet Müdürü kim oldu? Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay kimdir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Devlet Denetleme Kurulu Üyeliklerine Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı. Kararla birlikte 6 ile yeni emniyet müdürü de atandı. Yeni Iğdır İl Emniyet Müdürü kim oldu? Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay kimdir?

ATAMA KARARLARI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Ayrıca karar ile birlikte Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya görevden alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ordu İl Emniyet Müdürü Attila Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Acar, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Niyazi Turgay atandı.

YENİ IĞDIRİL EMNİYET MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Yeni Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay oldu.

1988 yılında Ankara Polis Koleji'nden, 1992 yılında Polis Akademisi'nden mezun olan Müdürümüz İstihbarat Daire Başkanlığı, Bursa, Diyarbakır, Muğla-Bodrum, Kocaeli ve Aydın İllerinde değişik rütbelerde görev yapmıştır.

Askerlik hizmetini 1996-1997 yılları arasında Gercüş/Batman'da Jandarma Komando Asteğmen rütbesiyle icra etmiştir.

27 Aralık 2013 – 12 Ekim 2016 tarihleri arasında Başbakanlıktagörevlendirilmiştir.Almanya,Hollanda,Avusturya,Yunanistan,Kazakistan,Kırgızistan,Bosna Hersek'te çeşitli gezi ve incelemelerde bulunmuştur.

Yeraltı Yıkıcı Faaliyetler ile Mücadele, Lider Yöneticilik, Değişim ve Sürekli Gelişim Stratejileri, Orta Kademe ve Yüksek Kademe Yöneticilik alanlarında eğitimler almıştır.

Başarılı çalışmalarından dolayı İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Valilik Makamlarınca çok sayıda taltif ve takdirname ile ödüllendirilmiştir.

28.02.2017 tarihindeAksaray Şehit Önder Güzel POMEM Müdürü olarak ataması yapılmıştır.

Emniyet Müdürü NİYAZİ TURGAY evli ve 2 çocuk babasıdır.

İşte atama kararı: