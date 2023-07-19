Yeni Hyundai Kona Türkiye'de: Fiyatlar ve Özellikler

Hyundai'nin kompakt SUV modeli olan Kona Türkiye'ye geldi. Yeni Hyundai Kona, farklı ünitelere sahip ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte Hyundai Kona'nın teknik özellikleri ve fiyatları...

Hyundai'nin kompakt SUV modeli olan Kona artık Türkiye'de. Uzun zamandır beklenilen fiyat/performans SUV modeli Kona Türkiye'ye adımını attı ve fiyat listesi belli oldu. Peki yeni Hyundai Kona bizlere neler sunuyor? Elektrikli, hibrit ve içten yanmalı ünitelere sahip Hyundai Kona fiyat listesi nasıl? İşte tüm detaylar…

Hyundai Kona teknik özellikleri ve fiyatı!

Yeni Hyundai Kona ütopik tasarımı ve yenilenen çizgileriyle yollara çıkmaya hazır. Türkiye tanıtımı bugün yapılan araç ilk etapta 3 farklı ünite ile kullanıcılara sunulacak. 1.0 T-GDİ Elite, 1.6 T-GDİ N Line ve 1.6 Hibrit üniteler ile ülkemize gelecek olan Hyundai Kona kompakt SUV kitlesine hitap edecek.

Yeni Hyundai Kona'ya hızlıca yakından bakalım. Fiyatları da yazdım. – 1.0 T-GDI 120 beygir 1.612 bin TL – 1.6 T-GDI N Line 198 Beygir (dört çeker) 1.826 bin TL – 1.6 GDI Hibrit 141 Beygir 1.795 bin TL. Asıl beklediğim elektrikli Kona. Fiyatlar ve özellikleri nasıl buldunuz? pic.twitter.com/L6HHCECvEH — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) July 19, 2023

Fiyat konusuna geldiğimizde bizleri karşılayan Yeni Hyundai Kona fiyat listesi şöyle:

1.0 T-GDİ Elite: 1 milyon 612 bin TL

1.6 T-GDİ N Line: 1 milyon 826 bin TL

1.6 Hibrit: 1 milyon 795 bin TL

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Yeni Hyundai Kona teknik özellikleri:

İçten yanmalı, elektrikli ve hibrit üniteler ile satılacak olan Hyundai Kona kullanıcılarına toplamda 5 farklı motor seçeneği sunuyor. İçten yanmalı üniteler ile başladığımızda yeni Kona 1.0 T-GDİ Elite ve 1.6 T-GDİ N Line üniteler ile sunulacak. 1.0 hacimli versiyon 120 Hp güç ve 200 Nm tork üretiyor. 1.6 litre hacimli ünite ise 198 hp ve 265 Nm tork üretiyor. Her iki ünite de 7 ileri DCT şanzıman ile kullanıcılara sunuluyor.

1.6 litre hacimli üniteyle alakalı eklememiz gereken diğer detaylar ise aracın N isimli spor paket ile gelecek olması. i20 N ve İ30 N modellerinden hatırlayacağınız üzere araç spor donanım ile gelecek. Ayrıca N Line paketi Kona ailesini 4 tekerden çekiş sunan tek modeli olacak.

Hibrit modele geldiğimizdeyse bizleri 1.6 litrelik GDi motor karşılıyor. Bu motor 145 Hp güç ve 261 Nm tork üretiyor. Bu modelse içten yanmalı ünitelerden ayrı olarak 7 ileri değil 6 ileri DCT şanzıman ile satılacak. Yeni Kona manuel şanzıman severleri ise biraz kıracak çünkü otomobil sadece otomatik şanzıman ile satılacak.

Son olarak aracın tam elektrikli versiyonuna geldiğimizdeyse Elektrikli Kona ise ülkemizde standart ve uzun menzilli olmak üzere iki farklı versiyon ile satılacak. Standart menzilli Kona, 156 Hp güç ve 255 Nm tork üretiyor. Giriş seviyesi elektrikli, 360 km menzil sunabiliyor. Uzun menzilli versiyon ise 218 Hp güç ve 255 Nm torka sahip. Bu modelin menzili ise 434 km olarak belirtiliyor.

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