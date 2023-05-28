Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. turda resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Sonuçların belli olması ile birlikte gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Peki Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Yeni Ekonomi Bakanı kim olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Cumhurbaşkanlığı seçimini 2. turda resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Sonuçların belli olması ile birlikte gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Peki Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak? Yeni Ekonomi Bakanı kim olacak? Detaylar...

HAZİNE VE MALİYE BAKANI KİM OLACAK?

Yeni kurulacak kabinede Hazine ve Maliye Bakanı kim olacak henüz net değil.

Seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt şu şekildeydi: "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklaması gelmişti. Bunun ardından vatandaşlar Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu? merak etti.

Henüz Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki yeni isimler netleşmedi. Yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

SEÇİM SONUÇLARI 2023

Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.09, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.91 oldu.

ERDOĞAN ÖNDE BAŞLADI

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 98'i açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.09, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.91 olarak açıklandı.