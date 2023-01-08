Yeni Hayat filiminin konusu nedir? Yeni hayat filimi oyuncuları kimler? Yeni Hayat filimi nerede çekildi?

Yeni Hayat Filimi izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Dün akşam TRT ekranlarda yayınlana filime ilgi büyüktü. izleyiciler Filimin ardından Yeni hayat filimi ne zaman çekildi? Yeni hayat filiminin konusu ne? Yeni Hayat filiminin oyuncuları kimler? Yeni Hayat filimi nerde çekildi? Sorularının yanıtını araştırlyorlar.İşte Yeni Hayat Filimi hakkında tüm merak edilenler...

Dün TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yeni Hayat, 2015 yapımı Türk filimi, Serkan Acar'ın yönettiği filimde başrollerde Tayanç Ayaydın veGülçin Santırcıoğlu oynamaktadır. Peki Yeni Hayat filiminin konusu nedir? Yeni Hayat filimi ne zaman çekildi? Yeni Hayat filimi nerede çekildi? Yeni hayat filimi oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...

YENİ HAYAT FİLİMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yeni Hayat Türk filmi İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda çekildi. Filmin çekimleri için farklı ilçelerde ve semtlerde set kuruldu.

YENİ HAYAT FİLİMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat filmi 2015 yılında çekildi. Zaman zaman televizyon ekranlarında izleyici ile buluşan film büyük ilgi görüyor.

YENİ HAYAT FİLİMİNİNKONUSU NE?

Yeni Hayat filminde Orhan'ın beklenmedik şekilde işten atılması ve sonrasında yaşananlar konu ediliyor. İşten atılan Orhan, işi için birçok şeyden vazgeçmesinin pişmanlığını yaşar ve sosyal aktivitelere katılmaya başlar. Yemek kursuna katılan Orhan, kursun ilk gününde Şirin ile tanışır ve hayatı tamamen değişir.

YENİ HATYAT FİLİMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tayanç Ayaydın (Orhan)

Gülçin Santırcıoğlu (Şirin)

Sedef Pehlivanoğlu

Şamil Kafkas

Seda Türkmen

Şevket Süha Tezel

Yeni Hayat Türk filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Volkan Girgin, Elif İnci, Onur Şenol ve Okan Selvi de rol alıyor.