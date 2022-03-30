Yeni Hava Taşımacılığı Rotası Çin'in Shenzhen Kentini Katar'ın Başkenti Doha'ya Bağladı - Haberler

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Yeni Hava Taşımacılığı Rotası Çin'in Shenzhen Kentini Katar'ın Başkenti Doha'ya Bağladı

Xinhua - Genel
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Yeni Hava Taşımacılığı Rotası Çin'in Shenzhen Kentini Katar'ın Başkenti Doha'ya Bağladı

SHENZHEN, 30 Mart (Xinhua) — Rotada, Qatar Havayolları'na bağlı Boeing 777 tipi yalnızca kargo taşıyan bir uçak haftada bir gidiş-dönüş uçuş gerçekleştiriyor. Böylece Shenzhen'i Ortadoğu'ya bağlayan hava kargo uçuşlarının sayısı haftada yediye çıktı. Bugüne kadar Shenzhen Havalimanı'ndan 35 destinasyona ulaşan uluslararası hava taşımacılığı hatları açıldı.

SHENZHEN, 30 Mart (Xinhua) — Rotada, Qatar Havayolları'na bağlı Boeing 777 tipi yalnızca kargo taşıyan bir uçak haftada bir gidiş-dönüş uçuş gerçekleştiriyor. Böylece Shenzhen'i Ortadoğu'ya bağlayan hava kargo uçuşlarının sayısı haftada yediye çıktı. Bugüne kadar Shenzhen Havalimanı'ndan 35 destinasyona ulaşan uluslararası hava taşımacılığı hatları açıldı.

Xinhua / Genel

Boeing 777, Orta Doğu, 30 Mart, Uçak, Genel, Haberler

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