Sermaye Piyasası Kurulu, onaylanan halka arz başvurularının onaylandığını açıklamasıyla beraber halka arz olan şirketler araştırılıyor. Vatandaşlar ise Yeni halka arzlar ne zaman? 11- 15 Eylül hangi şirketler halka arz olacak? Eylül ayı halka arz takvimi nedir? araması yapıyor.

Hangi şirketlerin ne zaman halka arz olacağı merak konusu oldu. Arama motorlarında ise Yeni halka arzlar ne zaman?Halka arz olacak şirketler neler? Eylül ayı halka arzları araması yapılıyor. Hisse alım satım yapacak olanların ilgiyle takip ettiği yeni halka arzlar ne zaman? 11- 15 Eylül hangi şirketler halka arz olacak? Eylül ayı halka arz takvimi nedir?

YENİ HALKA ARZLAR NE ZAMAN??

SPK, bu hafta (11-15 Eylül) halka arz olan 3 şirketi açıkladı.

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş,

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.,

Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. şirketleri halka arz oluyor.

ADRA GAYRİMENKUL HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Adra halka arz katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. Halka arzlarda yer alan şirketlerin katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile netlik kazanmaktadır. Buna göre Adra halka arz katılım endeksi uygunluk durum henüz açıklanmadı.

ADRA GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?

HALKA ARZ TAKVİMİ!

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

Borlease Otomotiv A.Ş.

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

HDM Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

OutMedya İletişim A.Ş.

Destek Finans Faktoring A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

SMM Tekstil A.Ş.

Sümer Faktoring A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Omega Elektrik Pano A.Ş.

Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ

Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. / REDDEDİLDİ

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSELER!