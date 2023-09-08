Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hat-San, Adra, Reeder halka arzlarını onayladı. İslami hassasiyeti olan yatırımcılar Yeni halka arzlar katılım endeksine uygun mu? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Yeni halka arzlar katılım endeksine uygun mu? Hat-San, Adra, Reeder halka arzları katılım endeksi durumu!

Yeni halka arzlar katılım endeksine uygun mu? Sorusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzları onaylanmakta olan Hat-San, Adra, Reeder halka arzlarına katılmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Yeni halka arzlar katılım endeksine uygun mu? Hat-San, Adra, Reeder halka arzları katılım endeksi durumu!

YENİ HALKA ARZLAR KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?



Hat-San, Adra, Reeder halka arzları katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile birlikte belli olacaktır. Halka arzlarda yer alan şirketlerin katılım endeksi uygunluk durumu onaylı izahname ile birlikte yayınlanacak olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporu ile netlik kazanmaktadır. Buna göre Reeder halka arz katılım endeksi uygunluk durum henüz açıklanmadı.