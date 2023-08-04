Halka arz ile ilgilenmekte olan vatandaşlar tarafından gün içerisinde ve yakın tarihlerde halka arz edilecek olan şirketler merak ediliyor ve bu nedenle Yeni halka arz ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Yeni halka arz ne zaman? Hangi tarihte, hangi şirket halka arz edilecek?

Yeni halka arz ne zaman? Sorusu, borsa ile ilgilenmekte olan vatandaşlar tarafından aktif olarak araştırılıyor. Bugün hangi şirket halka arz edilecek? Gibi birçok farklı halka arz tarihleri ve şirketleri internet üzerinde sorgulatılıyor. Bu noktada halka arz takvimlerinden yararlanmak oldukça verimli oluyor ve bu nedenle tercih ediliyor. Peki, Yeni halka arz ne zaman? Hangi tarihte, hangi şirket halka arz edilecek?

YENİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Yakında zamanda halka arz edilecek olan şirketler arasında yer almakta olan halka arz hisseleri aşağıda yer almaktadır. Belirtilmekte olan tarihler arasında halka arz istekleri toplanacak ve belirtildiği şekilde dağıtılacaktır.

AZTEK / Aztek Teknoloji Ürünleri A.Ş. / 10-11-12 Ağustos 2022

HKTM / Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi San. ve Tic. A.Ş. / 10-11-12 Ağustos 2022

BARMA / Barem Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. / 3-4 Ağustos 2022