Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever nereli, kaç yaşında? Gümüşhane Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever nereli, kaç yaşında? Gümüşhane Valisi kim oldu?

GÜMÜŞHANE VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever oldu.

GÜMÜŞHANE VALİSİ ALPER TANRISEVER KİMDİR?

9 Eylül 1976 tarihinde Ankara Kızılcahamam'da doğdu. İlk öğrenimini Zonguldak Alaplı'da ortaöğrenimini ise Kdz Ereğli Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 2000 yılında Kaymakam Adayı olarak atandı. Ankara Evren ve Afyonkarahisar İscehisar ilçelerinde Kaymakam vekili olarak çalıştı. İngiltere University of Exeter'de Sosyal Politika alanındaki Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Kaymakamlık Kursunu bitirdi.

Kastamonu Küre, Bingöl Kiğı, Konya Yunak, Erzurum Narman, Samsun Havza Kaymakamlıkları, Erzurum ve Kastamonu Vali Yardımcılığı yaptıktan sonra Adana İmamoğlu ilçesine atandı. 14 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan, 2020/362 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile ilçemize atandı. 27.07.2020 tarihinden itibaren ilçemizde görev yapmaktadır.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: