Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti nereli, kaç yaşında? Giresun Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti nereli, kaç yaşında? Giresun Valisi kim oldu?

GİRESUN VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti oldu.

GİRESUN VALİSİ MEHMET FATİH SERDENGEÇTİ KİMDİR?

1973 yılında Ordu / Korgan 'da doğan Mehmet Fatih Serdengeçti, ilk ve orta eğitimini Ordu 'da, lise eğitimini Giresun Atatürk Lisesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1995 yılında tamamladı. 1996 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak, Kaymakamlık mesleğine başlayan Serdengeçti, Ordu/Ünye Kaymakam Refikliği, Kütahya/Şaphane Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 1997-1998 yıllar arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği İngiltere MLS Collage Üniversitesi'nde dil eğitimini tamamlayan Serdengeçti, Yüksek Lisans eğitimini ise 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.

2000 yılında Kastamonu/Seydiler Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Elazığ/Ağın,Sivas/Yıldızeli,Samsun/19Mayıs, Kütahya/Emet, Amasya/Merzifon'da Kaymakam olarak görev yaptı.

2015 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne Daire Başkanı olarak atanan Serdengeçti, 2017 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 2018-2020 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (V) olarak görev yapmıştır.

10 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Personel Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Serdengeçti; iyi derecede İngilizce bilmektedir.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: