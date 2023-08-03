TSK'nın yeni komuta kademesi belli oldu. 3 Ağustos 2023 YAŞ kararları sonrası Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Yurttaşların ise şu anda en çok aradığı konulardan biri Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak rütbesi nedir? Oldu. YAŞ kararları sonrası atanan Metin Gürak'ın rütbesi ve hayatı hakkında bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar…

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura toplantısı 3 saat sürdü. Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası kararlar açıklandı. Peki, Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak rütbesi nedir? İşte detaylar…

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI METİN GÜRAK RÜTBESİ NEDİR?

20 Ağustos 1960 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğdu. 1981'de Kara Harp Okulundan, 1982'de Topçu ve Füze Okulundan mezun oldu. 1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek kara pilot oldu. 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargâhta yürüttüğü görevlerin ardından 49. İç Güvenlik Piyade Tugayı komutan yardımcılığı ve 1. Ordu genel sekreterliği görevlerinde bulundu. 2006'da tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görevlendirildi. Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı görevini de yürüttü. Bu görevini yürütürken Ergenekon, Balyoz ve TSK ile ilgili diğer davalar hakkında TSK adına haftalık bilgilendirme toplantıları yaptı.

2010 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2010-2013 arası Kara Harp Akademisi, 2013-2014 arası Kara Havacılık Okulu ve 2014-2015 arası Kara Havacılık Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve 4. Kolordu komutanlığına atandı.

YAŞ kararlarıyla birlikte Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Metin Gürak 2. Ordu Komutanıdıydı. Rütbesi ise Orgeneraldir.

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GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL METİN GÜRAK OLDU

Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu.