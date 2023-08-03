Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Son dakika yeni Genelkurmay Başkanı kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı 3 saat sürdü. Yapılan toplantıların ardından Yeni genel kurmay başkanı kim oldu? Sorusu yanıt buldu. Peki, Yeni genel kurmay başkanı kim oldu? Son dakika Yeni genel kurmay başkanı kimdir?

Yeni genel kurmay başkanı kim oldu? Sorusu, Gerçekleştirilen toplantı nedeniyle en çok merak edilenler arasında bulunuyor. 3 saat süren toplantıda, Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim oldu. Bu sebeple gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Yeni genel kurmay başkanı kim oldu? Son dakika Yeni genel kurmay başkanı kimdir?

YENİ GENEL KURMAY BAŞKANI KİM OLDU?

Yüksek Askeri Şura toplantısı kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanlığına, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; Hava Kuvvetleri Komutanlığına ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi.

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura toplantısı 3 saat sürdü. Komuta kademesi belirlenirken; 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı olurken; Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu iseHava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.

METİN GÜRAK KİMDİR?

20 Ağustos 1960 tarihinde Mardin'in Kızıltepe ilçesinde doğdu. 1981'de Kara Harp Okulundan, 1982'de Topçu ve Füze Okulundan mezun oldu. 1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek kara pilot oldu. 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargâhta yürüttüğü görevlerin ardından 49. İç Güvenlik Piyade Tugayı komutan yardımcılığı ve 1. Ordu genel sekreterliği görevlerinde bulundu. 2006'da tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 2. Zırhlı Tugay Komutanı olarak görevlendirildi. Tuğgeneral rütbesiyle Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı görevini de yürüttü. Bu görevini yürütürken Ergenekon, Balyoz ve TSK ile ilgili diğer davalar hakkında TSK adına haftalık bilgilendirme toplantıları yaptı.

2010 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2010-2013 arası Kara Harp Akademisi, 2013-2014 arası Kara Havacılık Okulu ve 2014-2015 arası Kara Havacılık Komutanlığı görevlerinde bulundu. 2015 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve 4. Kolordu komutanlığına atandı.