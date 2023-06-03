Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanı kim olacak? Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK?

Orgeneral Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na gelen isim henüz açıklanmadı. Açıklanmasının ardından haberimizi güncelleyeceğiz.