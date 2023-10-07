Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kamu kurumlarına dikkat çeken atamalar yapıldı. Bu kurumların başında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bulunuyor. Peki, Yeni Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Kıraç hayatı ve biyografisi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kamu Malı Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Kamu Finansmanı Genel Müdürü Ömer Karademir, Borçlanma Genel Müdürü Yiğit Korkmaz Yaşar, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Deniz Yılmaz, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar oldu. Peki, Yeni Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar kimdir, kaç yaşında, nereli? Yusuf Kıraç hayatı ve biyografisi! İşte detaylar…

YENİ GELİR İDARESİ BAŞKANI BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Bekir Bayrakdar 1971 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Ereğli beldesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Ereğli İlköğretim okulunda, lise öğrenimini ise İzmit Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Hesap Uzman Yardımcılığına, 2001 yılında Hesap Uzmanlığına atandı. 2005 –2008 tarihleri arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Bekir Bayrakdar, 2008 tarihinden itibaren İstanbul Defterdarı olarak görev yaptı. Bayrakdar, 08 Ocak 2014'te Muhasebat Genel Müdürlüğüne getirildi. 2015 tarihi itibariyle İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yapan Bayrakdar, Gelir İdaresi Başkanı olarak vekaleten göreve atanmıştı.