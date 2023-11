Yeni Gabon Büyükelçisi Can İncesu kimdir? Can İncesu hayatı ve biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 25 Kasım 2023 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Gabon Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Can İncesu kimdir, merak edildi. İşte, Can İncesu hayatı ve biyografisi.

Doğum: 1968 (55 yıl yaşında)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden 1990 yılında mezun olmuştur. 1991 yılında Nancy II Üniversitesi'nden Avrupa Çalışmaları Diploması almıştır. 2001-2003 yıllarında Paris I Üniversitesi'nde (Panthéon Sorbonne) kamu ekonomisi alanında yüksek lisans yapmıştır.

Mesleki Kariyeri

1991 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2001-2005 yıllarında Paris Büyükelçiliği'nde başkatiplik ve müsteşarlık, 2005-2007 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Dairesi Başkanlığı, 2007-2011 yılları arasında Brüksel Büyükelçiliği'nde müsteşarlık ve birinci müsteşarlık yapmıştır. 2013-2014 yılları arasında Tercüme Dairesi Başkanlığı yapmıştır. 15 Ekim 2014 - 15 Ocak 2019 tarihlerinde Kongo Büyükelçisi olmuştur.

Büyükelçi Selçuk İncesu'nun oğlu olup, Büyükelçi Şebnem İncesu ile evli ve 2 çocuk babasıdır.

