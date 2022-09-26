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Yeni EYT Kanunu kimleri kapsayacak? Yeni EYT Kanunu nedir? 2022 EYT Kanunu!

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Yeni EYT Kanunu kimleri kapsayacak? Yeni EYT Kanunu nedir? 2022 EYT Kanunu!

Uzun zamandır ülkenin gündeminde EYT konusu yer alıyordu. Vatandaşların merakla beklediği EYT Kanunu hakkında araştırılmalar sürüyor. Emekli olması gerekirken yaşından dolayı emekli olamayan EYT'liler arama motorlarında sıklıkla EYT ne zaman? Gibi sorulara yanıt arıyor. Yeni EYT Kanunu kimleri kapsayacak? Yeni EYT Kanunu nedir? 2022 EYT Kanunu!

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Yeni EYT Kanunu kimleri kapsayacak? Sorusu vatandaşın gündeminde yer alıyor. Uzun zamandır beklenen EYT hakkında yapılan açıklamalar vatandaşı heyecanlandırdı. Yeni EYT Kanunun kimi kapsıyor? Sorular vatandaşın araştırdıkları konular arasında. Peki, Yeni EYT Kanunu kimleri kapsayacak? Yeni EYT Kanunu nedir? 2022 EYT Kanunu!

YENİ EYT KANUNU KİMLERİ KAPSAYACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, cuma günü yaptığı "EYT ile ilgili bir çözüme aşamasına geldik" açıklamasıyla milyonlarca kişiyi heyecana boğarken konuyla ilgili detaylar da gelmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin cuma günü yaptığı açıklamada asgari ücret, EYT ve kadroya geçecek işçilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili ise "Onunla ilgili bir çözüm aşamasına geldik. O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir" dedi.

Masadaki formülle birlikte 4A SSK'lı çalışanlarından erkeklerde süre olarak 25 yıl ve 5.000 ile 5.975 gün, kadınlarda ise 20 yıl ve 5.000 ile 5.975 gün arasında prim günleri bulunanların emekli olabileceği iddia edildi.

osyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz merak edilen soruyu yanıtladı. Açıklamalarda bulunan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"4A SSK'lı çalışanların erkeklerde süre olarak 25 yıl ve 5.000 ile 5.975 gün, kadınlarda 20 yıl ve 5.000 ile 5.975 gün arasında prim günleri mevcutsa bunların emekli olmasını ben muhtemel olarak görüyorum. Bağ-kur ve emekli sandığı çalışanlar içinse 2008 öncesi ve 2008 sonrası olarak ayrılıyor. Erkeklerde 9000 bin 25 yıl, kadınlarda 7200 gün 20 yıl olacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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