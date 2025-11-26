Haberler

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Güncelleme:
Yeni evlenen bir kadının sosyal medyada ilginç bir video paylaştı. Kadının, "Bu evli insanlar nasıl dışarı çıkabiliyor, yiyip içebiliyor? En iyi yemeği, kahveyi evde yapıp içiyoruz, dışardakiler bize kötü gelmeye başladı." şeklindeki sözleri dikkat çekti.

  • Yeni evlenen bir kadın, evlilik sonrası dışarıdaki yemek ve içeceklerin kendisine kötü geldiğini belirtti.
  • Kadın, en iyi yemek ve kahvenin evde yapılıp içildiğini ifade etti.
  • Paylaşım, evli çiftlerin dışarıdaki mekanlar yerine ev konforunu tercih etme eğilimini mizahi bir dille ortaya koydu ve binlerce etkileşim aldı.

Yeni evlenen bir kadının sosyal medyada paylaştığı video, kısa sürede gündem oldu.

"BU EVLİ İNSANLAR DIŞARIDA NASIL YEMEK YİYEBİLİYOR?"

Kadın, videoda "Bu evli insanlar nasıl dışarı çıkabiliyor, yiyip içebiliyor? En iyi yemeği, kahveyi evde yapıp içiyoruz, dışardakiler bize kötü gelmeye başladı." sözleriyle evlilik sonrası değişen yaşam tarzını dile getirdi.

Paylaşım, evli çiftlerin dışarıdaki mekânlar yerine ev konforunu tercih etme eğilimini mizahi bir dille ortaya koyarak, sosyal medyada binlerce etkileşim ve yorum aldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

derdine sokym senin

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Dudağı şişik 2 haftadır ne yapıyorsun evde pompa mı

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

İlgi çekmenin değişik bir yolu

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

herkes senin gbi yurmuta kıramıyor abla ondandır

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Eskilerin bir sözü vardır. Kocanın kalbine giden yol, mideden geçer. Demekki yemeği kahveyi güzel yapıyorsun. Aferin sana. Sen yakında iyi bir eşten sonra, iyi bir anne de olursun inşallah..

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
