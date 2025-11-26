Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen bir kadının sosyal medyada paylaştığı video, kısa sürede gündem oldu.

"BU EVLİ İNSANLAR DIŞARIDA NASIL YEMEK YİYEBİLİYOR?"

Kadın, videoda "Bu evli insanlar nasıl dışarı çıkabiliyor, yiyip içebiliyor? En iyi yemeği, kahveyi evde yapıp içiyoruz, dışardakiler bize kötü gelmeye başladı." sözleriyle evlilik sonrası değişen yaşam tarzını dile getirdi.

Paylaşım, evli çiftlerin dışarıdaki mekânlar yerine ev konforunu tercih etme eğilimini mizahi bir dille ortaya koyarak, sosyal medyada binlerce etkileşim ve yorum aldı.