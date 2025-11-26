Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Yeni evlenen bir kadının sosyal medyada ilginç bir video paylaştı. Kadının, "Bu evli insanlar nasıl dışarı çıkabiliyor, yiyip içebiliyor? En iyi yemeği, kahveyi evde yapıp içiyoruz, dışardakiler bize kötü gelmeye başladı." şeklindeki sözleri dikkat çekti.
"BU EVLİ İNSANLAR DIŞARIDA NASIL YEMEK YİYEBİLİYOR?"
Paylaşım, evli çiftlerin dışarıdaki mekânlar yerine ev konforunu tercih etme eğilimini mizahi bir dille ortaya koyarak, sosyal medyada binlerce etkileşim ve yorum aldı.