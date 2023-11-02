Yeni evleneceklere faizsiz kredi ne zaman verilecek? Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki, Yeni evleneceklere faizsiz kredi ne zaman verilecek? 0 faizli 2 yıl ödemesiz evlilik kredisi ne zaman başlıyor? Detaylar!

YENİ EVLENECEKLERE FAİZSİZ KREDİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini içeren 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemenin ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçirileceğini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Şartları tutan gençlerimize 150 bin TL bir kredi verilecek. Hiçbir faizi olmaksızın, 2 yıl ödemesiz ve 4 yıl ödeme şartıyla kredi verilecek." dedi.

"PETROL VE DOĞAL GAZ GELİRİNİN YÜZDE 20'Sİ AKTARILACAK"

Usta, söz konusu fonun yönetim kurulunda 5 bakan yardımcısının yer alacağını ifade ederek, "Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılarından oluşan 5 kişilik yönetim kuruluyla fonun kurulması, fona aktarılan gelirlerin yönetilmesi, projeler kapsamında kaynakların ilgili bakanlıklara ve yürütücülere aktarılması hedeflenmekte. Fonun gelirleri; petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarından gelecek olan mevcut gelirlerin yüzde 20'sinin aktarılmasıyla sağlanacak. Bunun dışında yine var olan fonlar veya yeni kurulacak olan fonlardan da yüzde 10'unun aktarılması da kanun teklifimizde yer almakta" diye konuştu.

"2 YIL ÖDEMESİZ 150 BİN TL VERİLECEK"

Usta, fonun büyüklüğüne ilişkin, "Projeyle birlikte gelen ihtiyaca göre aslında o yüzde 20'sinin aktarılmasıyla birlikte en az 4,5- 5 milyar TL'lik bir kaynağın aktarılabileceğini söyleyebiliriz. Dijital bir sistem olarak başlayacak. Gençlerimiz dijital olarak başvurularını yapacaklar. Tabii burada gençlerin başvurularıyla ilgili şartların hepsi de yine dijital ortamda yayımlanacak. Şartları tutan gençlerimize 150 bin TL bir kredi verilecek. Hiçbir faizi olmaksızın, 2 yıl ödemesiz ve 4 yıl ödeme şartıyla kredi verilecek. Deprem bölgesi için ikinci evlilikler de söz konusu olabilir. Dediğim gibi; şartlar tamamıyla ilin, bölgenin ve oradaki projenin şartlarına uygun olacak şekilde değiştirilebilir, güncellenebilir. Ülkemizde doğal gaz, petrol kaynaklarımız, maden kaynaklarımız daha da genişliyor, keşfediliyor ve artıyor. Fonun kaynakları genişledikçe ve arttıkça biz gençlerimizin gelişimlerine ve girişimlerine destek vermeyi amaçlıyoruz. Onu da yine kanunda yazdık" ifadelerini kullandı.

4 PİLOT İLDE BAŞLAYACAK

Usta, uygulamanın ilk olarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da gerçekleştirileceğine işaret ederek, "Gerekli görülürse 11 ilimizin bazı ilçeleri de dahil edilebilecek. Yaş sınırlamasıyla ilgili soru sordunuz. Yine ilin ve bölgenin özelliğine göre, oradaki gençlerin durumlarına göre bu yaş sınırlarını proje kapsamında değerlendirilecek. O yüzden bir yaş sınırı koymadık. En fazla gencimizin bu fondan yararlanmasını, istifade etmesini istiyoruz. Hedefimiz açıkçası bir an önce 81 ildeki gençlerimizin hepsine ulaşmak. Bürokrasinin oldukça az olduğu, çok daha aktif, çok daha hızlı bir şekilde kararların verilebildiği, yönetilebilen bir fonu hedefledik. Tamamen bakan yardımcılıklarıyla beraber bu işin hızlı bir şekilde yürütülmesini arzu ediyoruz" dedi.