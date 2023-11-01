Yeni evlenecek çiftlere verilecek faizsiz kredi şartları nelerdir? Yeni evleneceklere kredi şartları belli oldu mu, ne zaman?

Yeni evlenecek çiftlere verilecek faizsiz kredi şartları nelerdir? Sorusu, Yeni evleneceklere kredi verileceğinin duyurusu ile birlikte merak konusu olmuştu ve internet üzerinde sıklıkla araştırılan konular arasında yerini almıştı. Uygulamanın deprem bölgesinde pilot proje olarak başlatılacağını ve daha sonra 81 ile genişletileceğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş detayları açıkladı. Peki, Yeni evlenecek çiftlere verilecek faizsiz kredi şartları nelerdir? Yeni evleneceklere kredi şartları belli oldu mu?

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE VERİLECEK FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI NELERDİR?

Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili düzenleme gençler tarafından merakla bekleniyor. Uygulama ile yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin liraya kadar kredi verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısının ardından projeyle ilgili son durumu aktardı. Bakan Göktaş, "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek." dedi.

EVLENECEK ÇİFTLERE FAİZSİZ KREDİ NE ZAMAN?

Bakan Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek. Tüm çalışmalarımızı tamamladık, Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."