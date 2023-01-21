Orta gelirliye konut kampanyası kapsamında gerçekleştirilecek olan Yeni evim projesi başvuru nasıl yapılır? Sorusu, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor ve Yeni evim projesi başvurusu nereden yapılıyor? Sorusu ile araştırılıyor. Peki, Yeni evim projesi başvuru nasıl yapılır? Yeni evim projesi başvurusu nereden yapılıyor?

Yeni evim projesi başvuru nasıl yapılır? Sorusu, duyurulan kampanyanın ardından vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde araştırılmaya başladı. Ev sahibi olmak isteyen birçok kişi Yeni evim projesi için başvuru yapmak istiyor. 16 Ocak 2023 tarihinde başlayan başvurular hakkında detaylı araştırmalar devam ediyor. Peki, Yeni evim projesi başvuru nasıl yapılır? Yeni evim projesi başvurusu nereden yapılıyor?

YENİ EVİM PROJESİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yeni evim projesi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren detaylı bilgi almak için https://yenievimkampanyasi.com.tr/ adresini ziyaret edebilir ve Yeni evim projesi başvurusunu gerçekleştirebilir.

HEDEF, İLK ETAPTA 100 BİN KONUT SATIŞI

Kampanya kapsamında ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek. Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliğine bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri, teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli.