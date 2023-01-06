Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyası olan İlk Evim İlk İş Yerim kampanyasının ardından Türkiye'nin gözü bu kez Orta Gelirliye Konut Kampanyası'na çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Yeni Evim Kampanyası ilgili detayları açıkladı. Peki, Yeni evim kampanyası nedir? Yeni evim kampanyasında vade farkı ne kadar olacak? Başvurular nasıl olacak? Yeni evim kampanyasında kura çekimi olacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Yeni Evim Kampanyası ilgili detaylarıaçıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta gelirliye konut projesi kapsamında 2. el konutların da alınabilmesi için çalışma yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız" dedi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Yeni evim kampanyası nedir? Yeni evim kampanyasında vade farkı ne kadar olacak? Başvurular nasıl olacak? Yeni evim kampanyasında kura çekimi olacak mı? Yeni evim kampanyasında başvuru ücreti olacak mı? Yeni evim kampanyasına yapımı devam eden konutlar kampanya kapsamına dahil olacak mı? Sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

YENİ EV KAMPANYASI NEDİR?

Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyası 81 ilde geçerli olacak. İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla ödeyebilecek.

YENİ EV KAMPANYASINDA VADE FARKI NE KADAR OLACAK?

Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği`ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacaklar. 0,69`dan başlayan vade farklı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40`ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

BAŞVURULAR NASIL OLACAK?

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

YENİ EV KAMPANYASINDA BAŞVURU ÜCRETİ OLACAK MI?

Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

YAPIMI DEVAM EDEN KONUT KAMPANYA KAPAMINA DAHİL OLACAK MI?

81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dâhil olacak.

YENİ EVİM KAMPANYASINDA KURA ÇEKİMİ OLACAK MI?

16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.