Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmî Gazete'de yayımlandı. 14 Kasım 2023 Resmi Gazete Atama Kararları ile Yeni Eritre Büyükelçisi ataması kararı yayınlandı. Karar sonrası Mehmet Küçüksakallı kimdir, merak edildi. İşte, Mehmet Küçüksakallı hayatı ve biyografisi.

Yeni Eritre Büyükelçisi Mehmet Küçüksakallı kimdir? Mehmet Küçüksakallı hayatı ve biyografisi

Yeni Eritre Büyükelçisi Mehmet Küçüksakallı oldu. 14 Kasım 2023 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Eritre Büyükelçisi Mehmet Küçüksakallı kimdir, Mehmet Küçüksakallı hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ ERİTRE BÜYÜKELÇİSİ MEHMET KÜÇÜKSAKALLI KİMDİR?

Başkonsolosun Özgeçmişi

19/09/1995 - 01/07/1997 - TAGY-I Daire Başkanlığı - Aday İdari Memur

01/07/1997 - 01/05/1998 - Lagos Büyükelçiliği - İdari Ataşe

01/05/1998 - 03/07/1998 - PERD Nezdinde - Aday Meslek Memuru

03/07/1998 - 28/09/2000 - AİKY-I Daire Başkanlığı - Aday Meslek Memuru, Ataşe

28/09/2000 - 01/11/2002 - Cidde Başkonsolosluğu - Ataşe , Muavin Konsolos

01/11/2002 - 30/09/2005 - Münster Başkonsolosluğu - Muavin Konsolos

30/09/2005 - 19/09/2006 - ÇEGY-III Daire Başkanlığı - İkinci Katip

19/09/2006 - 01/09/2008 - Musul Başkonsolosluğu - Muavin Konsolos, Konsolos (MM)

01/09/2008 - 15/09/2009 - Dublin Büyükelçiliği – Başkatip

15/09/2009 - 01/10/2010 - Karlsruhe Başkonsolosluğu - Konsolos (MM)

01/10/2010 - 01/09/2012 - Tahran Büyükelçiliği - Başkatip (MM) , Büyükelçilik Müsteşarı (MM)

01/09/2012 - 20/09/2012 - OAGY-III Daire Başkanlığı - Daire Başkanı (MM)

20/09/2012 - 22/11/2012 - OAGY-V Daire Başkanlığı - Daire Başkanı (MM)

22/11/2012 - 15/10/2014 - OAGY-II Daire Başkanlığı - Daire Başkanı (MM)

15/10/2014 - 01/12/2019 - Melburn Başkonsolosluğu - Başkonsolos (MM)

01/12/2019 - Musul Başkonsolosluğu - Başkonsolos (MM)

14 Kasım kararnamesi: