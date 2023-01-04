Yeni emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?
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Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak merak ediliyor. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL olmasının ardından 5500 TL yeni emekli maaşı ne zaman yatacak merak edildi. Peki, Yeni emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Yeni zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak merak ediliyor. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL olmasının ardından 5500 TL yeni emekli maaşı ne zaman yatacak merak edildi. Peki, Yeni emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023? Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur ve emeklilere yapılan yüzde 25'lik zammın yüzde 30'a çıkarıldığını duyurmasının ardından yeni bir soru gündeme geldi. 6 aylık enflasyon farkı ve refah payının hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.
Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık" ifadelerini kullandı.
Memur ve emeklilere yapılan zammın yanı sıra enflasyon farkı yüzde 7,84, toplu sözleşme zammı ise yüzde 8 oldu. Tüm verilerin açıklanmasının ardından zam farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu.
Buna göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren almaya başlayacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Önceki maaş: 9 bin 105 TL
Zamlı maaş: 11 bin 836 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI
Önceki maaş: 6 bin 78 TL
Zamlı maaş: 7 bin 901 TL
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI
SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL
Zamlı maaş: 6 bin 327 TL
Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL