Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin 3 yıllık yol haritasını kapsayan Orta Vadeli Program açıklanmasının ardından, yeni ekonomi paketi nedir merak ediliyor. Ekonomide orta vade ne demek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi açıklaması nedir gündeme geliyor. Peki, Yeni ekonomi paketi nedir? Ekonomide orta vade ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi açıklaması!

Yeni ekonomi paketi nedir ve ekonomide orta vade ne demek olduğu gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi açıklaması merak edilirken konuyla ilgiliçalışmada sona gelindi. 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen organizasyonla açıklandı. Yeni ekonomi paketi nedir? Ekonomide orta vade ne demek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi açıklaması! Detaylar haberimizdedir…

YENİ EKONOMİ PAKETİ NEDİR?

Türkiye ekonomisinin 2024-2026 dönemine ilişkin 3 yıllık yol haritasını kapsayan Orta Vadeli Program açıklanıyor. Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı programda; deprem yaralarının sarılması ve afet risklerinin azaltılması, finansal istikrarın sağlanması ve enflasyonun tek haneye düşürülmesi, büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi, sosyal adalet ve refahın güçlenmesi gibi 4 temel amaç bulunuyor.

EKONOMİDE ORTA VADE NE DEMEK?

Ekonomide 3 yılın yol haritasını belirlemek için aylar süren çalışmada sona gelindi. 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) bugün saat 14.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacak. Hazırlanan programda, ana hedefin orta vadede tek haneli enflasyon olması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ EKONOMİ AÇIKLAMASI

Ekonomide 3 yılın yol haritasını belirlemek için aylar süren çalışmada sona gelindi. 2024-2026 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen organizasyonla açıklanıyor. Programda bir sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP'de 4 temel amaç olduğunu söyledi.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:OVP'ye katkı sunanlara şükranlarımı arz ediyorum. OVP, kamu ve özel kesim için öngörülebilirliği artıran yol haritası niteliği taşımaktadır. 2024-2026 kesimini kapsayacak olup Cumhurbaşkanı kararıyla resmileşmektedir. OVP'de makroekonomik hedefler ve politikalar ile yapısal alanlar yer almaktadır. Kamu içindeki çalışmalarla yetinmedik, sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini alarak programı hazırladık. İstişarede ortak akıl bizim temel düsturumuz. Öncelikle ilgili tarafları belirleme politikaların kalitesini artıran, sahiplenmeyi getiren bir süreç.

Para politikasını dönemin ihtiyaçlarına uygun uygulamaya devam edeceğiz. Merkez Bankamız araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacaktır. Yapısal dönüşümlerde orta vadede somut etkiler bekliyoruz, kısa vadede yapısal dönüşümler gerçekleştiren ülke olarak beklenti kanalıyla olumlu etkileri artırmayı hedefliyoruz.

Son 20 yılda ortalama 3,6 büyürken dünya ekonomisi son yıllarda yüzde 3'lere gerilemiş durumda. Bunu 25-26'ya uzattığınızda tablo fazla değişmiyor. Dünya ticareti büyümenin üstünde gerçekleşirdi bu yıl yüzde 2,3 büyüme bekleniyor dünya ticaretinde. Bu dönemin şartlarını iyi okuyarak politikalarımızı şekillendirmek durumundayız.

"2023'Ü YÜZDE 4,4 BÜYÜME İLE KAPATMAYI BEKLİYORUZ"

Son 20 yılda Türkiye'nin ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 5,5 olarak gerçekleşmişti. Dünyanın 2 puan üstünde büyüme performansı sergilemişiz. 2024'te yüzde 4,0, 2025'te yüzde 4,5, 2026'da yüzde 5,0 büyüme bekliyoruz. Bu yıl 1,67 milyar dolar milli gelire ulaşacağız. Kişi başına gelirin 2024'te 12.875, 2025'te 13.717, 2026'da 14.855 dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Nüfusumuzun 88 milyon 750 bine ulaşmış olacak. Ortalama olarak 4,5 büyüme kaydedecek. İstihdamda 2,7 milyon artış bekliyoruz. Yıllık 909 bin ilave, her yıl istihdamda artış bekliyoruz. Buna rağmen işsizlik oranında arzu ettiğimiz ölçüde gerileme olmuyor. İşgücü piyasasına katılım oranında hızlı yükseliş bekliyoruz. İşsizlik oranının 2024'te yüzde 10,3'e, 2025'te yüzde 9,9'a, 2026'da yüzde 9,3'e gerilemesini bekliyoruz. 2023 yılını %4,4'lik büyümeyle kapatmayı bekliyoruz.

"YIL SONUNDA ENFLASYONUN YÜZDE 65 OLMASINI BEKLİYORUZ"

Geçici olarak enflasyonda yükseliş söz konusu. Geçiş döneminin sonrasında çok daha sağlıklı bir zeminde kalıcı olarak enflasyonu düşürmenin yolunu açmış oluyoruz. Geçici olarak enflasyonda yükseliş söz konusu. Geçiş döneminin sonrasında çok daha sağlıklı bir zeminde kalıcı olarak enflasyonu düşürmenin yolunu açmış oluyoruz. 2023 yılında yıl sonu TÜFE'nin yüzde 65 olmasını bekliyoruz. 2024 yıl sonunda TÜFE'nin %33,0, 2025 yıl sonunda %15,2, 2026 yıl sonunda %8,5 olmasını bekliyoruz.

"İHRACATION BU YIOL 255 MİLYAR DOLARA ULAŞMASINI BEKLİYORUZ"

İhracatın bu yıl 255 milyar, 2026'da 320 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Cari açığın -2'ler civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Yurt içi tasarruflarımızı artıracağız. 1,6 puan artış göstereceğini tahmin ediyoruz. Yıl sonunda cari işlemler açığının 4 milyar dolar olmasını bekliyoruz. 2023'te depreme ayırdığımız bütçe 762 milyar TL. 2024'te 1 trilyon 62 milyar TL. 3 trilyona yakın kaynağın afetin yaralarını sarmak için kullanılacağını ifade etmek isteriz."