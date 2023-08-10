Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Düzce Valisi Selçuk Aslan nereli, kaç yaşında? Düzce Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Düzce Valisi Selçuk Aslan nereli, kaç yaşında? Düzce Valisi kim oldu?

DÜZCE VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan oldu.

DÜZCE VALİSİ SELÇUK ASLAN KİMDİR?

1978 yılında Kırşehir'de doğdu.

İlk ve Ortaöğrenimini Kırşehir'de sırasıyla Hürriyet İlkokulu, Merkez Kale Ortaokulu ve Kırşehir Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünde tamamladı. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 1998'de tamamlayarak lisansüstü çalışmalara başladı.

Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme bilim dalında " Kovancılar'ın Sosyal Yapısı" konulu tezinin kabulü ile bitirdi.

2000 yılında Maliye Bakanlığı'nda başladığı memuriyet hayatında 27 Aralık 2001 tarihinde başladığı Edirne Kaymakam adaylığıyla Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Kaymakam adaylığı döneminde Edirne Valiliğinde il stajı, Keşan'da Kaymakam Refikliği, Bayburt'ta Mülkiye teftiş stajı, Kayseri Tomarza ilçesi, Keşan ve Enez ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

Bu dönemde 12 ay süreyle İngiltere'nin başkenti Londra'da yabancı dil eğitimi ve Anglo-Sakson İdari yapısının İngiltere uygulamasını yerinde inceleme imkânı buldu.

Yurtdışı dönüşünde MGK Genel Sekreterliğinde Kamu Diplomasisi Kursu ardından katıldığı 89. Dönem Kaymakamlık Kursunu dönem birincisi olarak tamamlayarak Kayseri ili Tomarza ilçesi Kaymakamlığına asaleten atanmıştır.

Daha sonra sırasıyla;

15 Nisan 2005 - 12 Ekim 2006 tarihlerinde Kayseri Tomarza Kaymakamlığı,

27 Ekim 2006 - 01 Eylül 2008 tarihlerinde Bingöl-Yayladere Kaymakamlığı,

15 Eylül 2008 - 15 Ağustos 2012 tarihlerinde Elazığ Kovancılar Kaymakamlığı,

7 Ağustos 2012 – 01 Aralık 2016 tarihlerinde Rize-Pazar Kaymakamlığı, 01 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan kararnameye göre Osmancık Kaymakamlığı görevine atandı.

Aslan İngilizce bilmekte olup, Türkçe Öğretmeni Pınar Aslan ile evli olup Selçuk Alp ve Ülkünur Sena adlı iki çocuk babasıdır.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: