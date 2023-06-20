Asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Bu noktada gözler asgari ücret oranı kadar artacak olan kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, GSS primi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve isteğe bağlı sigorta primlerine çevrildi. Peki,Yeni doğum ve askerlik borçlanması ücreti belli oldu! Yeni doğum ve askerlik borçlanması ücreti ne kadar oldu 2023? Yeni doğum ve askerlik borçlanması ücreti ne kadar? İşte kalem kalem tüm detaylar.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için bu sabah 3. toplantısını gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yeni asgari ücret açıklandı. Asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu. Peki, Yeni doğum ve askerlik borçlanması ücreti belli oldu! Yeni doğum ve askerlik borçlanması ücreti ne kadar oldu 2023? Yeni doğum ve askerlik borçlanması ücreti ne kadar? İşte detaylar…

YENİ DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR OLDU 2023?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez toplandı ve yılın ikinci çeyreğinde geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler asgari ücrete gelen zam oranı kadar değişecek olan maaşlara çevrildi. İşte yeni işsizlik maaşı, GSS primi, kıdem tazminatı ve çok daha fazlasına ait detaylar.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Doğum ve askerlik borçlanmasında 1 Temmuz'dan itibaren en düşük prim günlük 143 lira, en yüksek de 930 oldu.