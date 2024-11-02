Yeni doğmuş bir bireyin yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan 'doğuşta beklenen yaşam süresi' Türkiye'de 2021-2023'te ortalama kaç?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Yeni doğmuş bir bireyin yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2021-2023 döneminde ortalama kaçtır?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

YENİ DOĞMUŞ BİR BİREYİN YAŞAMASI BEKLENEN ORTALAMA YIL SAYISI OLARAK TANIMLANAN "DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ" TÜRKİYE'DE 2021-2023 DÖNEMİNDE ORTALAMA KAÇTIR?

A: 63,3 yıl

B: 70,3 yıl

C 77,3 yıl

D: 84,3 yıl

Cevap : C

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,3 yıl oldu

Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2020-2022 döneminde 77,5 yıl iken 2021-2023 döneminde 77,3 yıl oldu.