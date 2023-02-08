3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video daha paylaştı. Peki, Yeni deprem bekleniyor mu? Artçı deprem olacak mı?

İstanbul, İzmir, Ankara'da deprem bekleniyor mu 2023? 8-9 Şubat bugün ve yarın İstanbul, İzmir, Ankara'da deprem olacak mı, deprem tetiklenir mi?

Depremden son anda kurtulan 4 yaşındaki Ada, gözyaşlarına boğulan ablasını "Korkacak bir şey yok" diye teselli etti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma neden olan depremi 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 'deprem kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir video yayınlayarak 13-14 Şubat tarihlerine dikkat çekti. Yeni deprem bekleniyor mu? Artçı deprem olacak mı

YENİ DEPREM OLACAK MI?