Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun nereli, kaç yaşında? Denizli Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun nereli, kaç yaşında? Denizli Valisi kim oldu?

DENİZLİ VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun oldu.

DENİZLİ VALİSİ ÖMER FARUK COŞKUN KİMDİR?

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk COŞKUN, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini İstanbul'da, orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Bölümünde yüksek lisans yaptı.

1996-2007 yılları arasında sırasıyla, Kocaeli Kaymakam Adaylığı, Kırşehir-Akpınar, Tunceli-Mazgirt, Bitlis-Adilcevaz ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı. 2007 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2009 yılında da Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Mülkiye Başmüfettişliği görevini sürdürmekte iken 13.06.2017 tarihli ve 2017/10458 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Osmaniye Valisi olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığının 09/06/2020 tarih ve 2020/274 sayılı kararı ile Kahramanmaraş Valisi olarak atanmıştır.

Vali Ömer Faruk Coşkun evli ve 2 çocuk babasıdır.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI



Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: