Yeni Dacia Spring Türkiye'de Satışa Sunuldu

Türkiye'nin en ulaşılabilir elektrikli otomobili olan Yeni Dacia Spring, lansmana özel fiyatıyla satışa çıktı. Dünya lansmanından bu yana büyük ilgi gören araç, kullanıcılara elektrikli ulaşımı kolaylaştırıyor ve erişilebilir hale getiriyor. Ayrıca Yeni Dacia Spring, lansman ayına özel ilk bakım hediyesiyle sunuluyor. Avrupa'da da büyük başarı elde eden araç, çeşitli ödüllerin sahibi oldu. Yeni Dacia Spring Extreme ise yüksek performanslı ELECTRIC 65 motoruyla sürüş keyfi sunuyor.

Türkiye'nin en "ulaşılabilir" elektrikli modeli Yeni Dacia Spring, 875 bin TL'lik lansmana özel fiyatıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Dacia Spring, dünya lansmanıyla beraber kısa sürede en popüler elektrikli modellerden biri haline gelirken, ulaşılabilir yüzde 100 elektrikli otomobil deneyimini Türkiye'ye taşıyor.

Kullanıcılara ihtiyacı olabilecek her şeyi 875 bin TL lansmana özel fiyatıyla sunan Yeni Dacia Spring, elektrikli ulaşımı kolaylaştırıyor ve erişilebilir hale getiriyor. Ayrıca Yeni Dacia Spring, lansman ayına özel ilk bakım hediyesiyle kullanıcılara sunuluyor.

Dünya lansmanından bu yana 110 bin adedin üzerinde sipariş alan Yeni Dacia Spring, 2022 yılında Avrupa'da bireysel kullanıcılar için en çok satan üçüncü elektrikli otomobil olarak başarısını taçlandırdı.

Yeni Dacia Spring, Avrupa AUTOBEST jürisi tarafından "2022 Avrupa'da Satın Alınabilecek En İyi Otomobil (The Best Buy Car of Europe 2022)" ödülüne de layık görüldü.

Avrupa'nın bağımsız kuruluşu Green NCAP tarafından en yüksek derecelendirme olan 5 yıldızla ödüllendirildiği 2022'de de yakıt verimliliği ile de çok sayıda ödül aldı.

Dacia Spring Extreme, yüksek performanslı ELECTRIC 65 motorla yüksek sürüş keyfi sunuyor

Verilen bilgiye göre, extreme donanımının tavan barlarında, yan aynalarda, jant göbeklerinde, aracın farlarının altında, bagaj kapağındaki Dacia logosunda ve iç detaylarda yer alan dekoratif parçalarda bakır rengi kullanılıyor.

Yeni Dacia Spring Extreme, tamamen yeni arduvaz mavi renk seçeneğine ek olarak su mavisi, elmas gri, buz beyazı, magma kırmızı ve yosun yeşili renkleriyle satışa sunuluyor.

Ön kapılarda ve kapı altı çıkartmalarında yer alan topoğrafik tasarımların çevresinde, kapılar ile ön çamurluklar arasında Duster'ın kendine özgü şnorkel ekipmanına yapılan bir gönderme bulunuyor.

Aracın iç tasarımında ise kapı eşiklerinde ve ön kauçuk paspaslarında topoğrafik desenler karşımıza çıkarken, ön kapı panellerinin belirli bölümleri dışında havalandırma ızgaraları, navigasyon ekranı çerçevesinde, iç kapı dekorasyonunda ve koltuk döşeme dikişlerinde Bakır rengi dekorlar bulunuyor.

Yeni Dacia Spring Extreme, yüksek performanslı ELECTRIC 65 motorla yüksek sürüş keyfi sunuyor. 65 hp/48 kW güce sahip olan Yeni Spring Extreme ELECTRIC 65, yüksek tekerlek torku ile hem şehirde hem de otoyollarda dinamik bir hızlanma sağlıyor. 0'dan 50 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşan Spring Extreme ELECTRIC 65 motor, WLTP karma döngüsünde 220 km ve WLTP Şehir içi döngüsünde 310 km menzil yol alabiliyor. Günlük 30 km (Avrupa ortalaması) ve tam şarj ile bir haftadan daha uzun bir süre şehir içi yolculuk yapılabiliyor.

Yeni Dacia Spring opsiyonel sunulan kablo ile ev tipi priz, duvar tipi şarj cihazı (Wallbox) veya bir saatten az bir sürede yüzde 80'e kadar hızlı bir şarj için DC hızlı şarj istasyonu kullanılarak şarj edilebiliyor.