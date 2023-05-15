Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Seçim gecesi heyecanla takip ediliyor. Şuana kadar sandıkların %95'i açıldı. Vatandaşlar yeni Cumhurbaşkanı kim olacak merak etti. Peki, Yeni Cumhurbaşkanı kim oldu, kesinleşti mi 2023? 13. Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu oldu, kesin sonuçlar açıklandı mı? İşte detaylar...

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı. Yeni Cumhurbaşkanı kim oldu, kesinleşti mi 2023? 13. Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu oldu, kesin sonuçlar açıklandı mı?

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Sandıkların yüzde 95.83'ü açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.47, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.82, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.27 olarak görülüyor.

YENİ CUMHURBAŞKANI KİM OLDU?

Sandıkların yüzde 95.83'u açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.47

- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.82

- Sinan Oğan yüzde 5.27

Bu sonuçlara göre henüz seçimi kim kazandı, yeni Cumhurbaşkanı kim oldu belli olmadı . Sandıkların tamamı açıldığında detayları sizlerle paylaşacağız. Şuanda Cumhurbaşkanı Erdoğan %49.47 'lik oranla 1. sırada yer alıyor.

GÜNCEL SEÇİM SONUÇLARI (15 MAYIS 2023 PAZARTESİ GECE SAAT 01:58)

Cumhurbaşkanı Erdoğan : %49.47

%49.47 Kemal Kılıçdaroğlu : %44.82

%44.82 Sinan Oğan : %5.27

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI NEDİR?

Seçim sonuçları merakla beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun kazandığı yönündeki sözlerine gönderme yapan Erdoğan, "Oy sayımı halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy sayımı devam ederken sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye'mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir. Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır. Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Erdoğan'ın paylaşımının devamında şu ifadeler yer aldı: "Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum. Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum."

SEÇİM 2. TURA MI KALACAK?

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.