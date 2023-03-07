Yeni CHP genel başkanı kim olacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sonrası CHP'de yeni genel başkan kim olacak sorusu gündeme taşındı. Peki, Yeni CHP genel başkanı kim olacak? CHP yeni genel başkanı kim oldu? Detaylar...

YENİ CHP GENEL BAŞKANI KİM OLACAK?

CHP'de yeni genel başkanın kim olacağı henüz belirsizliğini koruyor. 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup toplantısında veda mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, "Bugün bu kürsüde veda etmek için bulunuyorum. Veda etmek kolay olmuyor. Bu kürsü benim evim, sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum." dedi.

Veda etmek için son kez CHP kürsüsüne çıktığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu coğrafyanın neresinde yaşıyorsanız, huzur içinde yaşamanızı isterim. Ülkeden bereketin fışkırmasını, dostluğun kadim olmasını isterim. Tanımasak bile birbirimize yürekten selam vermenizi isterim. Yeni bir başlangıç için bulunan tüm sıkıntıları aşalım istiyorum. O görkemli, güzel Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bugün çok kısa bir konuşma yapacağım. Bu kürsüye veda etmek için buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıkları arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek kolay olmuyor. Bu kürsü benim evim, sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum. Hoş geldiniz." dedi.