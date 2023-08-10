Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Yeni Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar nereli, kaç yaşında? Çankırı Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar nereli, kaç yaşında? Çankırı Valisi kim oldu?

ÇANKIRI VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar oldu.

ÇANKIRI VALİSİ MUSTAFA FIRAT TAŞOLAR KİMDİR?

18 Şubat 1981 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilk ve orta öğrenimine çeşitli yerlerde devam ettikten sonra, 1996 yılında Kastamonu M. Kaya Anadolu Lisesi orta kısmından, 1999 yılında da Kahramanmaraş Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazanarak, 2003 senesinde bu bölümü bitirdi.

İçişleri Bakanlığının 2004 yılında açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak, Kahramanmaraş kaymakam adayı olarak göreve başladı 9 ay süreyle İngiltere'de Manchester Üniversitesinde yabancı dil eğitimi aldı. Sırasıyla Kayseri Tomarza ve Bartın Ulus Kaymakam vekillikleri görevlerinde bulundu. 91'inci dönem kaymakam adaylığı kurs programını bitirerek 2007 yılında Konya Emirgazi kaymakamlığına asaleten atandı.

İçişleri Bakanlığının 2009 yılı kararnamesiyle Karabük ili Ovacık ilçesine,2012 kararnamesiyle Aşkale İlçesine atandı. Aşkale Kaymakamlığını yürütürken Vecdi GÖNÜL Güvenlik Hizmet Ödülüyle yılın Kaymakamı seçildi. İçişleri Bakanlığının 2015 yılı kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne, 2017 yılında da Daire Başkanlığına atandı.

12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazate'de yayımlanan 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Taşolarİngilizce bilmektedir.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: