Televizyon Yayıncıları Derneği, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremler için ortak yardım gecesi düzenlendi. Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 milyar bağış yapacağının söylenmesi geceye damga vurdu. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kim? Yeni Çamoluk Otomotiv ne kadar bağış yaptı? Yeni Çamoluk Otomotiv Twitter hesabı ne? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Geçtiğimiz akşam depremden etkilenen illerimiz için ortak yayın düzenlendi. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kim? Çamoluk Otomotiv ne kadar bağış yaptı? Yeni Çamoluk Otomotiv Twitter hesabı ne? Detaylar haberimizde...

YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi. Yardım kampanyasına Yeni Çamoluk Otomotiv adına bağlanan Hamit Duras, firması adına 50 milyar lira bağışladığını ifade etti. Ancak tartışmalara noktayı koyan isim Yeni Çamoluk Otomotiv firmasının sahibi Hamit Duras'ın oğlu Mahmut Duras oldu. Duras sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bağışlanan rakamın 50 bin TL olduğunu belirtti.

YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV SAHİBİ KİM?

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tır.