Yeni Çamoluk Otomotiv ortak yayında ne kadar bağış yaptı? Yeni Çamoluk Otomotiv depreme ne kadar yardım yaptı?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX Deniz Bayramoğlu, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi. Yayına Yeni Çamoluk Otomotiv da bağlandı. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv ortak yayında ne kadar bağış yaptı?

Yeni Çamoluk Otomotiv kimin, sahibi kim? Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL mi bağışladı?

Dört büyüklerin başkanları canlı yayında depremzedeler için bağış topladı

Yeni Çamoluk Otomotiv 50 milyar TL bağış mı yaptı? Tartışmalara Acun Ilıcalı noktayı koydu

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlar için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda ekranlara geliyor. Yayına Yeni Çamoluk Otomotiv da bağlandı. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv ortak yayında ne kadar bağış yaptı?

Yeni Çamoluk Otomotiv ORTAK YAYINDA NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Yeni Çamoluk Otomotiv ortak yayında 50 Milyar TL bağış yaptı.

Açıklanan miktar daha sonra düzeltildi ve 50 milyon TL olduğu ifade edildi.

ORTAK YAYIN NEDİR?

Yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Çarşamba akşamı saat 20.00'de başlayacak "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar, AFAD ve Kızılay'a bağışlanacak.