Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yaptı. Yayında gerçekleşen bir olayı nedeniyle Yeni Çamoluk Otomotiv olayı ne? Sorusu gündeme geldi. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv olayı ne? Yeni Çamoluk Otomotiv şirketinin sahibi yanlış mı söyledi? 50 bin TL'lik bağış 50 milyar TL olarak mı söylendi?

Yeni Çamoluk Otomotiv olayı ne? Sorusu, bağış etkinliğinde merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına 50 milyar TL bağış yaptığı iddia edilen Yeni Çamoluk Otomotiv şirketi sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv olayı ne? Yeni Çamoluk Otomotiv şirketinin sahibi yanlış mı söyledi? 50 bin TL'lik bağış 50 milyar TL olarak mı söylendi?

YENİ ÇAMOLUK OTOMOTİV OLAYI NE?

"Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı, 9 milyon adedi aşkın SMS gönderildi.

Canlı yayın sırasında yaşanan bir olay ise kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yeni Çamoluk Otomotiv şirketinin kampanya kapsamında depremzedeler için 50 milyar TL bağış yaptığı anons edildi. Rakamın Merkez Bankası'nın bağışladığı rakamdan bile fazla olması dikkatleri bir anda firma üzerine çekerken, şirketin sahibi Hamit Duras'ın telefonu da gelen arama ve mesajlarla adeta kilitlendi. Telefondaki yoğunluğa ilişkin görüntü sosyal medya üzerinden de paylaşıldı. Öte yandan rakamın aslında 50 bin TL olduğu ve program sırasında yanlış anons edildiği anlaşıldı.