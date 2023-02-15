Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınında bir otomotiv firması 50 milyar TL bağışladı. Fakat sonradan yapılan bağışın düzeltildiği duyuruldu. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv'den 50 milyar mı 50 milyon mu 50 bin TL mi bağış geldi? Hangi rakam doğru, resmi açıklama var mı? İşte detaylar...

Yeni Çamoluk Otomotiv bugün ortak yayında kaç milyar, milyon TL bağış yaptı merak edildi. Peki, Yeni Çamoluk Otomotiv'den 50 milyar mı 50 milyon mu 50 bin TL mi bağış geldi? Hangi rakam doğru, resmi açıklama var mı? İşte ayrıntılar...

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

50 MİLYAR TL BAĞIŞ YAPAN FİRMA HANGİSİ?

Yeni Çamoluk Otomotiv toplamda 50 Milyar TL bağışta bulundu. Sosyal medyada konu hakkında yapılan yorumlarda bağışın yanlış söylenebileceğini eski para ile 50 milyar değil 50 bin TL bağışlanmış olabileceği hakkında yorumlar paylaşıldı.

YENİ ÇAMOĞLUK OTOMOTİV SAHİBİ KİMDİR?

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tır.

YAPILAN BAĞIŞ 50 MİLYAR MI 50 MİLYON MU 50 BİN TL Mİ?

Bugün deprem ortak yayında Yeni Çamoluk Otomotiv toplam 50 milyar TL bağışlamıştı. Fakat sonradan rakamın yanlış söylenmiş olduğu sosyal medyada gündeme geldi. Konu hakkında Acun Ilıcalı rakamın 50 milyar değil 50 milyon olduğunu açıkladı. Fakat sosyal medyada Yeni Çamoluk Otomotiv'in tanıdığı olduğunu söyleyen bazı kullanıcılar rakamın 50 milyar veya milyon değil 50 bin TL olduğunu belirtti. Henüz resmi bir açıklama gelmedi.