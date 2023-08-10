Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Arama motorlarında ise Yeni Bursa Valisi Mahmut Demirtaş nereli, kaç yaşında? Bursa Valisi kim oldu? sorularına yanıt arandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Peki, Yeni Bursa Valisi Mahmut Demirtaş nereli, kaç yaşında? Bursa Valisi kim oldu?

BURSA VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş oldu.

BURSA VALİSİ MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mahmut Demirtaş, (d. 1965, Çiçekdağı, Kırşehir), Türk bürokrat. Bursa valisi ve Büyükşehir belediye başkanı.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Çayıralan, Felahiye, Kızılcahamam ve Atabey Kaymakam Vekilliği, Güzelyurt, Pütürge Kaymakam'lıkları, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılıkları ve Mülkiye Müfettişliği yapmıştır. Ağustos 2012 tarih ve 2012/3511 Sayılı Kararname ile Adıyaman Valisi olarak atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Adana Valisi görevine getirildi ve bu görevini 4 yıl boyunca sürdürdü.

10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Mardin valiliğine atanmıştır. 10 Temmuz 2023 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla kararnamesiyle Bursa valiliğine atanmıştır. Demirtaş, Evli ve 2 çocuk babasıdır.

57 İLE YENİ VALİ

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER, ADANA'YA ATANDI

Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Adana Valisi olarak görevlendirildi. Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliğine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Bursa Valiliğine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliğine atandı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne atandı.

AFAD BAŞKANI SEZER EDİRNE VALİSİ OLDU

AFAD Başkanı Yunus Sezer Edirne Valisi olurken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valisi oldu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mülküye Başmüfettişi olarak atandı.

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İşte atamaların tam listesi: