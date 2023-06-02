Yeni BMW iX1, CI Bloom Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergileniyor

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin tamamen elektrikli kompakt SAV modeli Yeni BMW iX1 gösterimi, Kerem Giriş'in otomobilden esinlenerek tasarladığı Dream Away adlı tasarımı ile CI Bloom Çağdaş Sanat Fuarı'nda gerçekleşiyor.

BMW Türkiye, bu yıl ikinci kez düzenlenen CI Bloom'da yer alarak fuara özgün hazırlanan Yeni BMW iX1 standına ev sahipliği yapıyor.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda 1-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ve Türkiye çağdaş sanatını odağına alan fuarı CI Bloom'da, bu kez BMW'nin tamamen elektrikli kompakt SAV modeli Yeni BMW iX1 sergileniyor. Art On İstanbul sanatçılarından Kerem Giriş'in özel cam tasarımı Dream Away ile sergilenen Yeni BMW iX1, tematik olarak dogˆadan gelenin dogˆaya gidecegˆi mottosundan yola c¸ıkan ve bu do¨nu¨s¸u¨mu¨ s¸ehir dinamizmi ve o¨zgu¨rles¸meyle o¨rtu¨s¸tu¨ren bir enstalasyon olus¸turuyor.

BMW için CI Bloom'a özel tasarlanan sergileme konseptinde, iX1'in dinamik yapısıyla birles¸en temiz enerji kullanımını vurgulayan Kerem Giris¸'in yalın ve gu¨c¸lu¨ tasarımında, iX1'in iki yanına yerleşen lamine cam üzeri folyo, huş ağacı su kontrası kullanılarak farklı ölçülerde hazırlanan platformun bir tarafı dogˆayı digˆer tarafı ise aktif ve dinamik s¸ehir yas¸amını temsil ediyor. Giriş'in Dream Away adını verdiği çalışmada, ilhamını dogˆadan alan ama aynı zamanda s¸ehirli iX1'in, dogˆanın ona verdigˆi o¨zgu¨rlu¨k alanından taviz vermeden, s¸ehrin dinamizmine ayak uydurması işleniyor.

BMW Türkiye, geçtiğimiz yıl CI Bloom'a ilk kez tamamen elektrikli BMW iX modelini, multidisipliner sanatçı Can Büyükberber'in otomobil için özel olarak tasarladığı, görsel ve işitsel deneyimi bir arada sunan sanat eseri Monolit ile katılmıştı.

Üçüncü nesliyle daha büyük bir tasarıma kavuşan Yeni BMW iX1 xDrive30, ön ve arka aksta yer alan elektrik motorları sayesinde 313 beygir güç ve 494 Nm tork üretiyor. Dört tekerlekten çekiş özelliğiyle şehir içi ve şehir dışında konforlu bir sürüş vadeden Yeni BMW iX1, 0'dan 100 km/s hıza sadece 5.6 saniyede ulaşıyor. WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 440 km menzile sahip olan Yeni BMW iX1 xDrive30, 130 kW DC Şarj gücü ile 29 dk'da yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşabiliyor.

Kerem Giriş

Kerem Giris¸, camı ana medyum olarak kullanıyor. Amacı u¨rettigˆi eserleri yarı c¸ıplak hale getirmekt. Bu sayede kullanılan meka^na uyum sagˆlayan eserler, yeni bir go¨rme bic¸imi ve deneyim alanı ortaya koyuyor. Bu dogˆrultuda Kerem Giris¸, meka^nın bellegˆini kullanarak hem akıs¸kan hem de yalın ve gu¨c¸lu¨ olan cam ile zaman kavramına da degˆinerek performatif imalarda bulunuyor. Cam aynı zamanda dogˆal ve sonsuza kadar do¨nu¨s¸tu¨ru¨lebilir bir madde, her eserin kendine o¨zgu¨ bir anlatısı oldugˆu gibi camın kendi yas¸am o¨yku¨su¨ de sanatc¸ıya ilham veriyor.

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