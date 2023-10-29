Yeni BMW 5 Serisi Türkiye'de Tanıtıldı

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin, business sedan segmentinde öncü olarak kabul edilen Yeni BMW 5 Serisi sedan, sekizinci nesliyle tanıtıldı. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan da bu özel etkinlikte yer aldı ve deneyimlerini YouTube hesabında paylaştı.

Türkiye'nin otomobil tutkunları için heyecan verici bir gün yaşandı. Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin, business sedan segmentinde öncü olarak kabul edilen Yeni BMW 5 Serisi sedan, sekizinci nesliyle tanıtıldı. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan da bu özel etkinlikte yer aldı ve deneyimlerini YouTube hesabında paylaştı.

Yeni 2024 BMW 520d xDrive sedan test sürüşünde!

Yeni BMW 5 Serisi, "The Power Of Choice" yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Bu yaklaşım, aynı gövde üzerinde farklı motor seçenekleri sunmayı hedefliyor. Hem içten yanmalı hem de elektrikli motor versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan bu araç, şıklığı ve performansı bir arada sunuyor.

BMW 520d xDrive sedan, 5 milyon 93 bin 800 TL başlangıç fiyatıyla ön siparişe sunuldu. Yılın son çeyreğinde de teslimatlarına başlanacak. Ayrıca, tamamen elektrikli versiyonu olan Yeni BMW i5 de ön sipariş sürecine girmeye hazırlanıyor.

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Yeni BMW 5 Serisi'nin tasarımı, BMW'nin karakteristik Böbrek Izgaralarının modern yorumu ve dört bölümden oluşan farlarıyla dikkat çekiyor. Adaptif LED Farlar, sürücüye yarı otonom sürüş deneyimi sunan Sürüş Asistanı Professional ve 360 derece görünürlük sağlayan Park Asistanı Plus gibi donanımlar standart olarak sunuluyor.

Araçın arka bölümü ise L formundaki krom çıtalarla süslenmiş ve yere paralel olarak konumlandırılmış stop lambalarıyla öne çıkıyor. BMW 5 Serisi, iç mekanı ve kullanıcı dostu kavisli ekranı ile öne çıkıyor. Bu panel, 12,3 inç boyutundaki bilgi ekranını 14,9 inç büyüklüğündeki multimedya ekranıyla tamamlıyor. BMW Kavisli Ekran sayesinde fiziksel düğmeler minimum seviyeye indiriliyor.

Ayrıca, BMW 5 Serisi'nde yer alan BMW Interaction Bar, araç içi kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Ambiyans aydınlatma ile birleşen bu inovasyon, yolculukları daha keyifli hale getiriyor ve araç zengin donanımıyla öne çıkıyor.

BMW Head-Up Display, Adaptif LED Farlar, Panoramik Cam Tavan, 4 bölge Otomatik Klima, Kablosuz Şarj, Kristal İç Tasarım Ögeleri, Park Asistanı Plus, Sürüş Asistanı Professional, BMW Natural Interaction ve Arka Cam Perdeleri gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Bu donanımlar aracın konfor ve kullanılabilirliğini artırıyor. Ayrıca, BMW Iconic Glow Böbrek Izgaraları, Isıtmalı Ön ve Arka Koltuklar, Bowers&Wilkins Surround Ses Sistemi gibi ekstralar da mevcut.

Yeni BMW 5 Serisi'nin dizel motor seçeneği de güncellenerek daha verimli hale getirildi. 520d xDrive, 2 litrelik dizel ünitesiyle 197 beygir güç ve 400 Nm tork üretebiliyor. Ayrıca, bu motora eşlik eden mild hybrid özellikli elektrikli ünite, ekstra güç sağlıyor.

Tamamen elektrikli Yeni BMW i5 eDrive30 ise 582 km'ye kadar menzile sahip ve hızlı şarj teknolojisi ile sadece 31 dakikada yüzde 80 şarj olabiliyor. 218 beygir güç ve 400 Nm tork sunan bu elektrikli versiyon, çevre dostu ve performansı bir arada sunuyor.

Ayrıca BMW i5 M60 xDrive modeli, iki elektrik motoru sayesinde 601 beygir güç ve 795 Nm tork üretebiliyor. M Sport Boost teknolojisi, bu modelin anlık torkunu 820 Nm'ye çıkararak sıra dışı bir hız performansı sunuyor. Bu sayede Yeni BMW i5, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3.8 saniyede ulaşabiliyor.

Yeni 2024 BMW 520d xDrive Sedan ve Yeni BMW i5, Türkiye otomobil pazarına heyecan verici yenilikler getiriyor. Otomobil tutkunları, bu yeni nesil BMW modellerinin performansını ve teknolojisini sabırsızlıkla bekliyorlar. Bu muhteşem otomobiller, geleceğin sürüş deneyimini temsil ediyor.