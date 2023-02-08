Yeni binalar neden çöktü? Sorusu, 7.7 ve 7.6'lık iki depremde yıkıldığı görülen yeni binalar nedeniyle merak ediliyor ve araştırılıyor. Sosyal medya üzerinde görüntüleri yayınlanan Yeni binalar neden çöktü? Merak konusu haline geldi. Peki, Yeni binalar neden çöktü? Yeni yapılan bina neden çöker?

Yeni binalar neden çöktü? Sosyal medya üzerinde yer almakta olan görüntülerin ardından merak ediliyor ve araştırılıyor. Henüz birkaç yıllık binaların yıkılmış halini gören kullanıcılar, sosyal medya platformları üzerinde büyük tepki gösterdi. Ayrıca Hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 894'e yükseldi. 34 bin 810 kişinin yaralandığı depremin ağır hasar verdiği 10 şehirde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Peki, Yeni binalar neden çöktü? Yeni yapılan bina neden çöker?

YENİ BİNALAR NEDEN ÇÖKTÜ?

Konu hakkında yapılan açıklamalar ile birlikte bina yapımında yapılan hesapların yetersiz, eksik olduğu ve binada yapılan perdelerin ince olduğu için gerektiği gibi kesme kuvvetlerini karşılayamadığı da söylenmekte. Bu nedenle binanın hiç salınım fırsatı olmaması ile birlikte bina direkt olarak göçüyor. Ayrıca binaların en önemli noktalarından birisi ola kolonların da yeteri kadar sağlam olmadığı da vurgulanmakta.

"KAHRAMANMARAŞ'TA 941 BİNA YIKILDI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde son durumu aktardı. Kahramanmaraş'ta 941 binanın tamamen yıkıldığını söyleyen Bakan Soylu, "Büyük afetler ve depremler yaşadık. Gerek hava koşulları ve tüm ş artlar açısından gerek bir taraftan bir tarafa 400-500 kilometrelik toplam alanı kapsamı açısından, yaygınlığı açısından belki de tarihimizin en büyük afet ve depremlerinden birisiyle karşı karşıyayız. Devlet bütün kuruluşlarıyla, yerel yönetimleriyle seferberlik halindedir. Elbette hem tüm kurumlarımızın alanlardaki müdahaleleri sağlaması açısından hem de diğer nokta açısından herkes seferber olmuştur. Arama kurtarma konusunda kendi ekiplerimiz dahil sivil toplumda akredite ettiğimiz dahil sahadadır. Sahada olmayan ekip yok. Bulundukları yerlerden deprem alanına gelmeleri hava koşullarının oluşturduğu aksaklıklar açısından biraz zaman almıştır. Yurt içi ve yurt dışından birçok ekip görevinin başındadır. Kahramanmaraş'ta tespit edebildiğimiz 941 bina tamamen yıkılmıştır. Herkes bütün arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza onları oradan canlı kurtarabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi canhıraş ortaya koymaktadırlar." ifadelerini kullandı.